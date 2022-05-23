Более 42 тыс. человек стали участниками Московского Весеннего велофестиваля

В Москве прошел первый в этом году Московский велофестиваль. Более 42 тыс. человек проехали 16 км по живописному маршруту через все Садовое кольцо. Колонна стартовала во главе с заммэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым и почётными гостями.

В стартовом городке для гостей и участников велофестиваля была организована насыщенная программа: более 20 развлекательных площадок и активностей. Это различные мастер-классы, интерактивные зоны от партнеров, турниры по воркауту и граффити от проекта #На районе, умный перекресток от СпецДорПроекта и ЦОДД, выступления участников проекта «Музыка в метро», выставка ретровелосипедов от Музея транспорта Москвы, фудкорт и конкурсы. Участникам бесплатно раздавали воду, тонизирующие напитки E-ON и батончики Smartbar. В специально обустроенных партнерами фотозонах посетители фестиваля сделали красивые фотографии на память. Юные велосипедисты поучаствовали в гонках на беговелах.

В торжественной обстановке были награждены победители конкурсов от организаторов и партнеров фестиваля. Они получили много ценных подарков, а четыре счастливчика выиграли новые велосипеды.

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Для всех участников велопрогулки бесплатно работали мастерские от Велобайк, Кант и Pro-Bike, где профессиональные механики помогали подготовить велосипед к заезду.

Те, у кого не было своего велосипеда, могли взять его в прокат на станциях Велобайка по специальным условиям: с 10:00 до 18:00 – три часа бесплатно, а затем по стоимости 1 рубль за минуту на тарифах «Сутки», «Прогулка», «Месяц», «Сезон» и «Сезон 60 минут».

Перед заездом участников мероприятия поприветствовали:

«Велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов — сегодня по Садовому кольцу проехали более 42 тысяч человек. Велосипед — это полноценный вид транспорта, большинство людей используют его для коротких поездок, например, чтобы добраться до станции метро. Мы продолжим делать город безопасным для всех участников движения. Также приглашаем на ночной велофестиваль — он пройдет 9 июля в День Московского транспорта», — М.С. Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

«Участвуя сегодня в открытии велофестиваля, могу констатировать, что каждый год количество велосипедистов в городе увеличивается, и Правительство Москвы принимает все необходимые меры, чтобы повысить качество велоинфраструктуры. Несмотря на увеличение числа участников дорожного движения, пользующихся велосипедом, и рост протяженности велоинфраструктуры, тяжесть последствий ДТП с участием велосипедистов снижается. Мы полностью поддерживаем начинания правительства города Москвы в организации безопасности велодвижения», – А.И. Быков, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

«Я здесь, на Велофестивале, не случайно, я активный участник велодвижения. Весь наш театр Табакова ждал этого праздника, два года не могли встретиться. Я принимал участие и в яркое солнце, и в проливной дождь. Москва удивительно красива, это самый красивый город на Земле, и удобство для велосипедистов, пешеходов невероятные. С нетерпением жду большого кольца, которое свяжет всю Москву велосипедными и пешеходными дорожкам. Давайте будем внимательны друг к другу, потому что внимание — это и есть любовь», — В.Л. Машков, российский актер.

Московский велофестиваль — это праздник в поддержку развития велосипедной культуры в России и сообщество людей, которые выбирают активный образ жизни. Это самая массовая велопрогулка, на которую собираются велолюбители со всей страны вместе со своими родными и друзьями.

Мероприятие проходило при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры города Москвы. Стратегическим партнером выступила компания E-ON Energy Drink, генеральными информационными партнерами – Москва 24 и Love Radio, информационными партнерами – Известия, KudaGo, РИАМО, Velomania.ru и Другое Дело. В мероприятии также приняли участие компании Кант, Electra, Pro-Bike, Bionova, Yamaguchi, Smartbar group, Level Up, Флотилия, Чистая Линия, Мегаполис информационные технологии, Музей транспорта Москвы, Музей «Садовое кольцо», Киностудия Горького, СпецДорПроект, проект «Москва глазами инженера», смотровая площадка Москва-Сити «Panorama 360», #На районе, программа «Мой район» и городской велопрокат Велобайк.