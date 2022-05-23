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Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц М777 ВСУ

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Вооруженные силы России уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира российской батареи гаубиц «Гиацинт-С», дальность стрельбы орудий достигает 28,5 км. С помощью данных гаубиц одна украинская батарея, вооруженная М777 была подавлена.

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Кроме того, гаубицы ВС РФ подавляют украинские огневые позиции во время ведения контрбатарейной борьбы, добавили в ведомстве.

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Ранее в этот же день Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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