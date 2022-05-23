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Магазины Reserved и Cropp открылись в России под новыми названиями

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Магазины польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) возобновили работу в России под новыми, сокращенными названиями. Об этом 23 мая пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на администрацию ТРК «Лето».

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Компания заключила сделку о продаже российских активов китайскому консорциуму. В нее не вошли права на использование товарных знаков и брендов. Из-за невозможности использовать оригинальные названия маркетологи нового владельца решили сократить прежние.

Теперь Reserved открылся под названием RE, Cropp превратился в Cr, Mohito — в M, House — в XC, а Sinsay — в «Син».

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В совокупности LPP SA являлся владельцем более 500 торговых точек в России, на долю российского сегмента приходилось около 25% выручки.

В беседе с «ДП» старший консультант Rusland SP Retail Денис Неробеев предположил, что примеру польского ретейлера вскоре последуют многие ушедшие с российского рынка компании, поскольку у большинства из них фабрики расположены в Китае и на Тайване.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Зарубежные магазины спрятались в России под масками из сокращенных названий».

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