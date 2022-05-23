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В Москве появились новые цифровые сервисы для волонтеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Столичные добровольцы теперь могут находить интересующие их мероприятия и быть в курсе новостей движения с помощью новых сервисов сайта ресурсного центра «Мосволонтер».

«Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтеров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций. А интерактивный календарь позволит выбирать городские события в соответствии со своими интересами и графиком», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В личном кабинете отображаются мероприятия, в которых добровольцы приняли участие, а о предстоящих событиях они узнают из персонализированной информационной рассылки.

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Те, кто пока не определился, в каком направлении развиваться, смогут пройти на сайте «Мосволонтер» профориентационные тесты. Кроме того, пользователи ресурса теперь смогут давать обратную связь с помощью онлайн-опросов и голосований, и их мнение будут учитывать для развития волонтерского движения.

В добровольческой деятельности в столице сегодня участвуют порядка 770 тыс. человек. Свыше 140 тыс. из них уже стали частью команды «Мосволонтера».

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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