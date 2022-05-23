В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и планирует увеличить помощь. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Он отметил, что норвежская экономика и потребители пострадали от повышения цен на электроэнергию и бензин, вызванного ситуацией на Украине.

Так он ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Норвегии следует поделиться доходами от продажи нефти и газа.

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«Хотя в результате конфликта на Украине доходы от продажи нефти выросли, стоимость фонда (Государственный пенсионный фонд Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов. — Ред.) упала», — приводит слова Петерссона портал Aftenposten.

Госсекретарь добавил, что речь идет о снижении примерно на 550 млрд норвежских крон ($56 млрд), в том числе из-за падения фондового рынка.

С начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них.

9 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганских народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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