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Муляж гранаты обнаружили возле жилого дома в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Муляж гранаты обнаружили возле жилого дома в центре Москвы. Как сообщает РЕН ТВ 23 мая, речь идет о макете ручной гранаты РГД-5.

Находка была направлена на исследование, правоохранители проводят проверку.

Ранее, 20 мая, похожий на гранату времен ВОВ предмет нашли на территории детского сада № 162 в Воронеже. Изделие торчало из земли. Одна из воспитанниц во время прогулки заметила его, достала и отнесла воспитателю.

Когда родители девочки обратились за разъяснениями в учреждение, им сообщили о «каких-то учениях», после чего семья обратилась в дежурную часть. От правоохранителей родители узнали, что их ребенок нашел боевую гранату времен Великой Отечественной войны, которая была «невзрывоопасна».

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