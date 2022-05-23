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Постпред Крыма Мурадов: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в понедельник, 23 мая, сообщил об изменении статуса Азовского моря.

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По его словам, Азовское море стало морем совместного пользования России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Мурадов добавил, что после освобождения от украинских бойцов Херсонской и южной частей Запорожской областей украинские власти потеряют выход к морю, пишет «РИА Новости».

20 мая депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что планы НАТО по строительству военных баз в Азовском море были сорваны, так как Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту как результат спецоперации РФ.

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Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль военных РФ в середине марта.

24 февраля РФ объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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