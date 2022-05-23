Минобороны опубликовало кадры допроса пленных боевиков ВСУ

Минобороны РФ опубликовано 23 мая видео допроса украинских военнослужащих, сдавшихся в плен. Один из них, пограничник, рассказал, как к ним на самом деле относится руководство Киева.

«Им неинтересны мы просто как люди, как граждане Украины. В отношении офицеров — нас считали за пушечное мясо. Мы ехали, как нам говорило наше руководство, в Днепропетровск разрывать контракты. Были ребята, которые выпрыгивали на ходу из машин, <...> офицеры стреляли из автомата Калашникова в спину. Наш отряд отступал с Кременной в сторону населенного пункта Донецкой области — или Краматорска, или Славянска. Какая дальше [их] судьба, не знаю», — сказал военный.

Еще один пленный, Каспер Валерьян, также сообщил, что воспринимали их «свои» лишь как пушечное мясо.

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«Украинская армия отправляла нас просто как пушечное мясо, просто чтобы увидеть сопротивника [украинской] артиллерии. Это так и было. Я сдался и жив остался, если бы не сдался, то я не знаю, куда бы девался. Просто бы тело не вернули. И это бы было горе явно не власти, а родителей. <...> Хочу сказать украинским парням, которых призывают на службу: не надо, вас просто кинут так же, как и меня. Оставят и скажут: «Делай что хочешь и как хочешь», — рассказал он.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

19 мая Минобороны опубликовало видео содержания ранее сдавшихся в плен с «Азовстали», которые сейчас находятся в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Пленные располагаются в отдельном помещении. На двухъярусных кроватях есть матрасы, одеяла, постельное белье и подушки.

18 мая пленные рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Также они заверили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Представитель ВСУ подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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