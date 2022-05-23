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Военкор «Известий» показал процесс восстановления военной техники на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Съемочная группа телеканала «Известия» в понедельник, 23 мая, продемонстрировала процесс восстановления поврежденной техники военными Вооруженных сил РФ (ВС РФ) на территории Украины, в частности боевой машины пехоты (БМП).

«Ремонтная бригада всегда на передовой. Здесь в непосредственной близости от линии соприкосновения на харьковском направлении работа не прекращается ни на минуту. Восстановление военной техники — важнейший элемент прифронтовых будней», — рассказал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

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Журналист продемонстрировал последствия обстрела корпуса, отметив, что было три попадания. Ремонтируют в несколько смен, чтобы работа была отлаженной, как конвейер. Также машины дополнительно тюнингуют для того, чтобы придать им обновленный вид.

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«В основном у них замена двигателей. Энергичное отношение к технике. Слишком много ездят на ней», — добавил военкор, отметив, что технику восстанавливают в экстремально сжатые сроки, так как она нужна на передовой.

22 мая корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал в окрестностях поселка Камышеваха Запорожской области, где по позициям противника работает российская артиллерия.

Ранее, 21 мая, военкор «Известий» показал кадры штурма окраин Камышевахи морской пехотой РФ. Один из военнослужащих рассказал, что сейчас цель его подразделения — блокировать противника в поселке. Работают они совместно с артиллерией и авиацией.

В тот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры зачистки поселка Камышеваха. Бойцы выбили украинских боевиков из школьного здания поселка.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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