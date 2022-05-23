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Корреспондент «Известий» показал штурм поселка Камышеваха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поселок Камышеваха в ЛНР (Луганская Народная республика) находится сейчас под постоянными обстрелами. Это ключевая точка на пути к главной цели — городу Лисичанску, где укрывается крупная группировка ВСУ. Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал штурм поселка.

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Отмечается, что украинские военные успели закрепиться в городе Лисичанске и сконцентрировать там большое количество артиллерии.

Работа в поселке Камышеваха осложнена высокой частотой обстрелов, на третьей линии большая концентрация артиллерии ВСУ.

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ВСУ отвечают на работу танков и тем самым раскрывают свои позиции для российских беспилотников.

Воздушная разведка быстро фиксирует огневые точки и передает координаты российским артиллерийским расчетам. С воздуха разведка фиксирует точные попадания. Бывший промышленный склад украинские военные переоборудовали в огневую точку и укрытие для расчетов.

«Ведя огонь на фугасном действии, можно уничтожать опорные пункты, перекрытые цели противника, ну и при прямых попаданиях по вооружению, соответственно, никаких шансов у него нет», — рассказали «Известиям».

До Лисичанска осталось два крупных населенных пункта — Камышеваха и Золотое.

Ранее в понедельник военкор «Известий» Ярослав Богат показал работу подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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