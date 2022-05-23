В Крыму у подозреваемого в незаконном обороте оружия изъяли тротил и патроны

Сотрудники ФСБ изъяли тротил, бездымный порох и сотни патронов у фигуранта дела о незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к незаконному обороту средств поражения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца Севастополя обнаружены около 400 г тротила, 400 г бездымного пороха, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, 800 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

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Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее, 20 мая, сообщалось, что против жителя Евпатории возбуждено уголовное дело за попытку теракта, после того как он облил краской, а затем попытался поджечь здание городской администрации. Поджог не удался, так как брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла, возгорания в помещении не произошло. Мужчина был задержан в тот же день.