СКР начал проверку после гибели мужчины в пожаре в Биробиджане

Следственный отдел по Биробиджану СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО проводит проверку по факту гибели мужчины во время пожара в жилом доме в Биробиджане. Проверку проводит и региональная прокуратура.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал зампрокурора Биробиджана.

ИА EAOMedia уточняет, что в ночь на 21 мая в частном доме на улице Лермонтова в Биробиджане произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1959 года рождения. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации домовой печи.

В понедельник, 23 мая, произошел пожар в городе Пушкино в Подмосковье. В результате возгорания в частном доме погибли пять человек, в том числе двое детей 16 и 3 лет. Общая площадь пожара составила почти 200 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.