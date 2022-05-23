Психолог рассказал об улучшении самочувствия людей после отказа от соцсетей

Психолог из Университета Аризоны Александр Дэнверс рассказал об исследовании, которое помогло выявить улучшение самочувствия, облегчить депрессивное состояние и раздражительность после отказа от соцсетей.

Так, в описываемом Дэнверсом исследовании приняли участие 154 человека. По его словам, такая небольшая выборка помогает получить больший эффект. При этом автор статьи добавляет, что в некоторых аспектах это может, наоборот, привести к неточностям, поэтому более убедительным было бы исследование на 1000 участников.

«Исследователи использовали приложение для отслеживания телефона, чтобы определить, сколько времени участники на самом деле проводили в социальных сетях. Эти приложения (участники согласились использовать их для отслеживания своего поведения в ходе исследования) показали, что в целом люди были довольно верны инструкциям исследования», — говорится в статье для издания Psychology Today.

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В частности, результаты показали, что некоторые участники сократили время, проводимое в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), с 222 минут в неделю до 10. У них улучшилось самочувствие и сократились депрессивные эпизоды.

19 мая российские ученые из Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева и других учреждений выявили, что депрессией чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, было установлено, что распространенность депрессии неоднородна в разных возрастных группах: молодые люди до 30 лет казались более склонными к проявлению заболевания, чем люди старше 40. При этом особенно часто депрессия встречается у обладателей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также у женщин.