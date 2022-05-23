Реклама
Прямой эфир
Политика
В Крыму сообщили об изменении статуса Азовского моря
Мир
Байден заявил о готовности США защищать Тайвань
Мир
Российские саперы начали разминирование «Азовстали»
Происшествия
В Крыму у подозреваемого в незаконном обороте оружия изъяли тротил и патроны
Экономика
Россия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителей
Экономика
Росфинмониторингу предложили дать доступ к данным из загсов
Мир
В Финляндии назвали решение страны вступить в НАТО продуманным и подготовленным
Экономика
Аналитик Васильев назвал антироссийские санкции ослабляющим доллар фактором
Мир
Журналист Fox News указал на движение США в сторону тирании
Мир
Британцам предрекли «топливную нищету»
Экономика
Источники сообщили о планах Levi's уйти с российского рынка

Психолог рассказал об улучшении самочувствия людей после отказа от соцсетей

Психолог Дэнверс заявил об улучшении самочувствия людей после отказа от соцсетей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог из Университета Аризоны Александр Дэнверс рассказал об исследовании, которое помогло выявить улучшение самочувствия, облегчить депрессивное состояние и раздражительность после отказа от соцсетей.

Письмо счастья: врачи дали советы по борьбе с тревогой и депрессией
В сезон обострения депрессий для поддержки психики годятся любые средства

Так, в описываемом Дэнверсом исследовании приняли участие 154 человека. По его словам, такая небольшая выборка помогает получить больший эффект. При этом автор статьи добавляет, что в некоторых аспектах это может, наоборот, привести к неточностям, поэтому более убедительным было бы исследование на 1000 участников.

«Исследователи использовали приложение для отслеживания телефона, чтобы определить, сколько времени участники на самом деле проводили в социальных сетях. Эти приложения (участники согласились использовать их для отслеживания своего поведения в ходе исследования) показали, что в целом люди были довольно верны инструкциям исследования», — говорится в статье для издания Psychology Today.

Реклама

В частности, результаты показали, что некоторые участники сократили время, проводимое в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской), с 222 минут в неделю до 10. У них улучшилось самочувствие и сократились депрессивные эпизоды.

19 мая российские ученые из Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева и других учреждений выявили, что депрессией чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, было установлено, что распространенность депрессии неоднородна в разных возрастных группах: молодые люди до 30 лет казались более склонными к проявлению заболевания, чем люди старше 40. При этом особенно часто депрессия встречается у обладателей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также у женщин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022