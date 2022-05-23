Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Пять человек, в том числе двое детей 16 и 3 лет, погибли в пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, ТАСС в экстренных службах.

Пожар произошел ночью 23 мая в городе Пушкино.

«В городе Пушкино произошел пожар в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших, среди них — двое детей, одному из них 16 лет, второму три года», — говорится в сообщении.

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Собеседник агентства также рассказал, что общая площадь пожара составила почти 200 кв. м, на данный момент он ликвидирован.

Причины возгорания устанавливаются.

18 мая в поселке Ижморский Кемеровской области сгорел частный жилой дом. В результате погибли женщина и двое детей.