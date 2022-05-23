Пьяный водитель авто протаранил школьный автобус под Хабаровском

ДТП с участием школьного автобуса произошло на федеральной трассе «Амур» Чита — Хабаровск, в районе 2050-го км. Автобус двигался из Хабаровска в сторону Биробиджана.

Как рассказали ИА EAOMedia в региональной прокуратуре, водитель легкового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автобусом, перевозившим 12 школьников.

Водитель автобуса и его пассажиры получили ушибы и ссадины. Всех детей доставили по месту жительства. В отношении виновника ДТП составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Также будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в Карелии в ДТП попал школьный автобус. Авария случилась около поселка Найстенъярви. По данным правоохранительных органов, автобус вез детей с занятий в бассейне. Из-за сложных метеорологических условий водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Школьники в результате ДТП не пострадали.