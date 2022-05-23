Украинские боевики попытались сменить тактику в связи с потеплением

Украинские боевики сменили тактику с наступлением тепла: чаще используют небольшие мобильные группы, для которых прикрытием становится лесополоса. Но и эта маскировка оказывается бессильной, убедился военкор «Известий» Даниил Левин.

Точные удары росгвардейцы наносят по зданиям, где укрывается противник. Среди деревьев — укрепленные блиндажи. Боевики крадутся друг за другом вдоль забора, боятся снайперов. Видеть происходящее с воздуха помогают дроны.

Локальные бои ведутся по всей линии фронта. У националистов почти нет шансов, когда артиллерия работает в паре с воздушной разведкой.

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«БПЛА нам нужны для определения координат и получения разведданных», — пояснил командир минометной батареи Росгвардии.

После поражения цели военные оперативно меняют позицию согласно данным воздушной разведки с беспилотников. Противника обнаружат в любую погоду, в любое время дня и ночи.

17 мая Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе российской специальной военной операции в Донбассе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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