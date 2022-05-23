Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Украинские боевики попытались сменить тактику в связи с потеплением

0
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики сменили тактику с наступлением тепла: чаще используют небольшие мобильные группы, для которых прикрытием становится лесополоса. Но и эта маскировка оказывается бессильной, убедился военкор «Известий» Даниил Левин.

Точные удары росгвардейцы наносят по зданиям, где укрывается противник. Среди деревьев — укрепленные блиндажи. Боевики крадутся друг за другом вдоль забора, боятся снайперов. Видеть происходящее с воздуха помогают дроны.

Без пилота в голове: почему украинские дроны не страшны ВС России
На Запорожском алюминиевом комбинате уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия

Локальные бои ведутся по всей линии фронта. У националистов почти нет шансов, когда артиллерия работает в паре с воздушной разведкой.

Реклама

«БПЛА нам нужны для определения координат и получения разведданных», — пояснил командир минометной батареи Росгвардии.

После поражения цели военные оперативно меняют позицию согласно данным воздушной разведки с беспилотников. Противника обнаружат в любую погоду, в любое время дня и ночи.

17 мая Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе российской специальной военной операции в Донбассе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022