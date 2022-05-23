Сезон фонтанов начался в Комсомольске-на-Амуре позже обычного

Сезон фонтанов в Комсомольске-на-Амуре начался на месяц позже, чем в Хабаровске. Раньше сроки запуска фонтанов в двух городах совпадали.

В этом году администрация Комсомольска решила сделать это позже обычного из-за погоды: май выдался холодным.

Transsibinfo.com уточняет, что на Театральной площади фонтан будет работать с 13 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов в выходные дни, на площади Юности — с 11 до 23 часов каждый день, кроме понедельника.

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Агентство отмечает, что на площади Юности пока действует только один фонтан. Второй, не работавший из-за неисправности в прошлом году, так и не запустили, но наполнили водой.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае решили штрафовать за купание в неположенном месте. Сумма штрафа составляет 500–1000 рублей. В Комсомольске-на-Амуре нет ни одного места для разрешенного купания, при этом есть зоны отдыха у воды.