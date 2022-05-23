Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР заявили об обстреле Первомайска и Кременной из минометов и артиллерии
Общество
Прививки от клещевого энцефалита сделали уже почти 2 млн россиян
Мир
В Британии заявили о неготовности страны к росту цен
Мир
Еврокомиссия удержала €100 млн из-за отказа Польши выполнить требования суда ЕС
Экономика
Россия стала второй в Европе по дешевизне газа для жителей
Экономика
Росфинмониторингу предложили дать доступ к данным из загсов
Мир
Экономику Херсонской области постепенно перевели на расчеты в рублях
Экономика
Для госкомпаний готовят ограничения в разработке своего софта
Экономика
Молочники обеспокоились возможным срывом поставок иностранной закваски
Мир
СК начал расследование покушения на мэра Энергодара
Мир
Глава Евросовета дал старт армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ

Сезон фонтанов начался в Комсомольске-на-Амуре позже обычного

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сезон фонтанов в Комсомольске-на-Амуре начался на месяц позже, чем в Хабаровске. Раньше сроки запуска фонтанов в двух городах совпадали.

В этом году администрация Комсомольска решила сделать это позже обычного из-за погоды: май выдался холодным.

Transsibinfo.com уточняет, что на Театральной площади фонтан будет работать с 13 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов в выходные дни, на площади Юности — с 11 до 23 часов каждый день, кроме понедельника.

Реклама

Агентство отмечает, что на площади Юности пока действует только один фонтан. Второй, не работавший из-за неисправности в прошлом году, так и не запустили, но наполнили водой.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае решили штрафовать за купание в неположенном месте. Сумма штрафа составляет 500–1000 рублей. В Комсомольске-на-Амуре нет ни одного места для разрешенного купания, при этом есть зоны отдыха у воды.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022