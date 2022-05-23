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Журналист Fox News указал на движение США в сторону тирании

Журналист Fox News Карлсон указал на движение США в сторону тирании
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Jim LoScalzo - Pool via CNP
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Соединенные Штаты Америки сделали еще один шаг в сторону тирании. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в ответ на инициативу Демократической партии дать правоохранительным органам все необходимые полномочия для поиска «внутренних террористов».

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«Однако мы на один шаг приблизились к тирании, притом что мы, возможно, уже живем при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму», — отметил телеведущий 20 мая.

Карлсон придерживается мнения, что суть проекта, который не раскрывается гражданам, заключается в том, чтобы отслеживать несогласных с курсом нынешнего главы государства Джо Байдена и арестовывать их.

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18 мая исполнительный редактор The Federalist Джой Пуллманн заявила, что стратегия управления страной Джо Байдена на протяжении полутора лет привела к таким результатам, что у журналистов возникает вопрос, не заинтересован ли глава Белого дома в уничтожении страны.

Журналисты США стали жестко критиковать Байдена и его политику в связи с ухудшением экономической ситуации — рекордной инфляцией, ростом цен, дефицитом товаров.

10 мая бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия.

По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила Маккоги, являются фальшивыми.

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