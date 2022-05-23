В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в США. Авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 22 мая, в городе Блумфилд в Колорадо, передает телеканал Denver Channel.

По данным местной пожарной службы, инфраструктура в районе падения самолета не была повреждена. Никто из прохожих также не пострадал.

Причина крушения самолета неизвестна, в настоящее время ведется следствие по факту произошедшего.

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«За последние две недели у нас было две авиакатастрофы в Блумфилде со смертельным исходом. И поэтому нам как лицам, оказывающим первую помощь, и жителям действительно тяжело видеть это», — цитирует телеканал представителя пожарной службы Сару Фаррис.

21 апреля двухмоторный винтовой самолет разбился на территории продуктовой фабрики General Mills в американском штате Джорджия. Все находившиеся на борту погибли. Самолет упал в изолированной зоне, где хранились тягачи с прицепами, некоторые из которых загорелись. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.