В аэропорту Красноярска усилили санитарный контроль из-за оспы обезьян

В аэропорту Красноярска усилен санитарно-карантинный контроль. Такие меры принял Роспотребнадзор, чтобы не допустить проникновения в страну вируса оспы обезьян. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

При этом он отметил, что на данный момент риск завоза заболевания в страну остается низким.

«На сегодняшний день в нашем регионе, как и во всей России, случаев заболевания оспой обезьян нет. Риск завоза инфекции оценивается как низкий», — написал Горячев в своем Telegram-канале.

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Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди его симптомов: тошнота, повышение температуры тела, сыпь, зуд, а также боль в мышцах, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.

По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 92 случая заражение оспой обезьян среди людей. В организации заявили, что еще 28 случаев пока расследуются.

21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе посещения нового инфекционного центра в Белгороде заявил, что в России не выявлены случаи заражения оспой обезьян. Он подчеркнул, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть «определенный пул иммунного населения».

Также 21 мая главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вероятность новой пандемии в мире из-за оспы обезьян маловероятна. Он добавил, что этот вирус известен и хорошо изучен. Он не способен вызывать крупные пандемии.