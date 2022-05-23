Аналитик Васильев назвал антироссийские санкции послабляющим доллар фактором

Антироссийские санкции, переход к расчетам в других валютах при торговле энергоресурсами и развитие цифровых валют ослабляют влияние доллара в мире. Такое мнение высказал 23 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, после того как США ввели арест на российские валютные резервы и антироссийские санкции, доверие других стран, особенно с активно развивающейся экономикой — например, Китая, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии — к американским финансовым инструментам было подорвано.

«Второй канал уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле сырьевыми и другими товарами с долларов на национальные валюты», — рассказал Васильев в интервью для «Прайм».

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Больше всего на этот фактор влияет то, что Россия ввела порядок продажи энергоресурсов за рубли для недружественных стран, а также развивает торговлю с Индией, Китаем и Турцией в национальных валютах. Кроме того, эксперт отметил, что Саудовская Аравия также активно ведет переговоры с Китаем об оплате нефти в юанях вместо долларов.

«Третий канал снижения влияния доллара — это развитие цифровых валют Центральных банков», — считает аналитик.

Он добавляет, что Россия, Китай и другие страны работают над проектами национальных цифровых валют, которые позволят сделать более простым переход на торговлю в национальных валютах и снизят зависимость от Америки.

Снижение влияния доллара будет происходить постепенно и может занять до 10 лет. В результате вместо доллароцентричной системы мир увидит укрепление роли китайского юаня, индийской рупии и русского рубля в мировой экономике, подытожил Васильев.

20 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что дедолларизация является приоритетом для российской экономики. По его словам, Россия считает важным сделать всё, чтобы действия недружественных стран не сказались на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

12 апреля доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова назвала отказ мировой финансовой системы от доллара неизбежным. По ее мнению, этот процесс является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран. Также на снижение роли доллара влияет интенсивное развитие региональных международных связей.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.