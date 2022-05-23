Журналист Spiegel Попп призвал НАТО развязать конфликт с Эрдоганом из-за позиции по НАТО

НАТО должна пойти на риск конфликта с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его препятствования вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

«Если президент Турции Эрдоган и научился чему-то за свои почти 20 лет у власти, то это умению пользоваться слабостями своих оппонентов. И он снова демонстрирует это в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО», — заявил он в своей статье, опубликованной 19 мая.

По мнению журналиста, в последние годы турецкий лидер вел себя «как двойной агент». С одной стороны, его страна является членом НАТО, с другой, Турция заключила сделки на поставки оружия с РФ и пригрозила войной партнеру по НАТО Греции. Попп подчеркнул, что НАТО «поступило бы правильно», если бы не поддалось требованиям турецкого президента.

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Журналист предупредил, что потворство Турции может создать опасный прецедент.

«Уже сейчас президент Хорватии Зоран Миланович чувствует себя воодушевленным, чтобы заявить о своем согласии на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. НАТО не должно допустить, чтобы альянс превратился в место шантажа. Лучше пойти на конфликт с Эрдоганом», — заключил автор Попп.

Колумнист американской газеты The Hill Сет Кропси 22 мая выступил с противоположным предложением лидеру США Джо Байдену. Он призвал его договориться с турецким коллегой и убедить его открыть Черное море для кораблей НАТО ради усиления блока.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

16 мая Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.