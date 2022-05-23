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Периоды добычи горбуши и симы установили в Приморье

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В Приморском крае установили периоды добычи горбуши и симы для промышленного и традиционного рыболовства коренных народов. Так, в Тернейском округе промысловикам и коренным народам разрешено ловить эти виды рыб с 5 июня по 31 июля включительно. А в Лазовском округе и Ольгинском районе промышленная и традиционная добыча симы возможна с 10 июня по 31 июля.

Для Приморья общий прогноз на путину составляет чуть более 2 тыс. т, пишет zr.media. Лососевая путина стартует на Дальнем Востоке с 1 июня. В этом году рекомендуется освоить 322 тыс. т тихоокеанских лососей.

Тем временем, объем вывоза рыбы и морепродуктов из Приморья за границу сохраняется на уровне 2021 года. Как сообщает Россельхознадзор, с начала 2022 года оформлены на экспорт 7 705 партий продукции общим весом, превышающим 460 тыс. т.

Больше всего рыбы идет в Южную Корею (277 тыс. т), КНР (132,2 тыс. т), Нигерию (20,9 тыс. т) и Японию (10,6 тыс. т). Ранее приморскую рыбу поставляли также в Германию, Кот д`Ивуар в КНДР, Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд и Бразилию.

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