МИД Норвегии отверг призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в воскресенье, 22 мая, отверг предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться частью доходов от продажи газа и нефти с Украиной.

«Хотя в результате <спецоперации РФ> доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда (Государственного пенсионного фонда Норвегии, который наполняется за счет нефтяных доходов. — Ред.) упала. С Нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон ($56 млрд. — Ред.), отчасти из-за падения фондового рынка», — приводит слова норвежского министра портал Aftenposten.

Как подчеркнул Петерссон, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин, указав, что королевство оказало большую помощь Киеву и намерено и дальше придерживаться такой тактики.

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Ранее, 22 мая, Моравецкий выступил с такой инициативой в ходе встречи с молодежью. Его возмутил тот факт, что Норвегия дополнительно может получить €100 млрд прибыли с продажи энергоресурсов на почве роста цен на энергоносители.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры стран Запада по аресту имущества РФ и ее граждан за рубежом, сказав, что западные страны заняли линию по «фактическому воровству российских активов».

29 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. 19 апреля она также сообщила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов. Они будут предъявлены сторонам, заморозившим российские средства.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганских народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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