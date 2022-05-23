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Эксперты назвали причины роста цен в магазинах Грудинина

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Фото: РЕН ТВ
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Резкий рост цен на продукты в подмосковном совхозе имени Ленина под руководством Павла Грудинина был зафиксирован в продуктовых магазинах. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, конечная стоимость товаров вне списка социально значимых — на совести продавцов.

«Известия» подсчитали, насколько за год подорожали самые популярные товары. С огромным отрывом лидирует капуста (белокочанная свежая) — цены выросли на 238%. Дальше — сахар (+70%), свекла столовая (+64,3%), почти так же лук (+58,6) и чеснок (+56,3). Несильно отстают гречка (+48,4%), картофель (+47,5%), морковь (+44,8%) и маргарин (+42,7%).

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«Внутренние производители добавляли высокую рентабельность в свои цены, чтобы компенсировать риски неопределенности», — сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.

В фирменном магазине совхоза имени Ленина по обращению местных жителей побывала комиссия. Их возмутил тот факт, что молоко было по 50 рублей, стало по 70 рублей. Подорожали сыры, притом что продукцию производят на месте.

«Мы посмотрели цены. По некоторым позициям есть превышения. Службы, которые обязаны следить и проводить проверки, наделенные полномочиями, будут информированы», — прокомментировал ситуацию депутат Ленинского городского округа Валерий Черников.

По словам заместителя директора по производству ЗАО «Совхоз имени Ленина» Данилы Козлова, молочные заводы, которые собирают, агрегируют фермеров, лучше понимают, что происходит и куда идет цена на молоко. Немало удивил покупателей и рост цен на мясную продукцию в магазине совхоза.

При попытке выяснить причину высокой стоимости тушенки на мясокомбинате, где ее производят, «Известия» узнали, что «всегда так было».

«У нас всегда так было: все хотят заработать, заработать больше. Вся наценка — на совести людей, которые продают данную продукцию», — ответила начальник отдела сбыта сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Звениговский» Наталья Достоевская.

Ранее, 22 мая, «Известия» сообщали, что жители совхоза имени Ленина массово жалуются на бешеную накрутку цен на продукты в фирменных магазинах поселка. Например, у поставщика колбаски-гриль стоят 294 рубля за 1 кг, а в магазинах совхоза — 590 рублей, то есть накрутка более 100%. И это не единственный пример. Аналогичная ситуация и с колбасой «Альпийская с брусникой»: ее закупают у производителя за 891 рубль за 1 кг, а продают за 1717 рублей.

Павел Грудинин отказался отвечать на вопрос об огромных накрутках на продукты в его магазинах и ушел от общения с журналистами. Он замахнулся на камеру оператора «Известий», затем попытался его догнать.

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