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Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона на Кубани

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В Краснодарском крае восемь человек пострадали в результате взрыва газового баллона во дворе частного дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Инцидент произошел 22 мая во дворе частного дома в Туапсе на улице Розы Люксембург. Компания из восьми человек отдыхала за столом и разжигала костер, отмечает телеканал «360». В 25–30 м от огня находились два газовых баллона, в одном из которых произошел хлопок газа, пишет RT.

В результате пострадали восемь человек, в том числе пожилой 75-летний мужчина, находившийся в доме. Возраст пострадавших — от 46 до 75 лет. Шестерых доставили в больницу, одному оказали медицинскую помощь на месте.

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Двое пострадавших находятся в реанимации.

Туапсинская межрайонная прокуратура организовала проверку по данному факту. Также проверку начал и СУ СК России по Краснодарскому краю.

8 мая четыре человека были госпитализированы, один отказался от помощи медиков после взрыва газовоздушной смеси в одном из домов садоводческого товарищества «Аист» под Новосибирском. Возгорания в результате инцидента не последовало.

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