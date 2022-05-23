Боевики «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

В подземельях завода «Азовсталь» были обнаружены свидетельства того, что боевики радикального формирования «Азов» (в отношении участников организации возбуждены уголовные дела в РФ) уничтожали улики, которые доказывали бы их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Кадрами с места событий поделился корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая.

Корреспондент подчеркнул, что боевики оставляли мины не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и Донецкой Народной Республики (ДНР), а еще и для того, чтобы уничтожить как можно больше улик зверств над мирными жителями. Так, на территории завода взрывы устраивали, чтобы уничтожать такие электронные носители как ноутбуки, планшеты и телефоны.

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Известно, что даже тогда, когда с территории комбината выходили последние националисты, некоторые из их сообщников совершали взрывы на территории комбината.

В тот же день Роман Польшаков показал, как проходит разминирование «Азовстали». На кадрах видна работа инженерной машины и саперов.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

22 мая Денис Пушилин заявил, что среди попавших в плен неонацистов были 78 женщин-боевиков, а также, по предварительным данным, иностранные наемники. Глава ДНР подчеркнул, что все пленные находятся под стражей в республике и по их преступлениям готовится международный трибунал.

18 мая вышедшие с предприятия националисты и украинские военные рассказали, что ВС РФ обращаются с ними хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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