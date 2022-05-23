В Финляндии назвали решение страны вступить в НАТО продуманным и подготовленным

Продуманным и хорошо подготовленным считает решение Хельсинки стать членом Североатлантического альянса Еврокомиссар по международному сотрудничеству (от Финляндии) Ютта Урпилайнен. Об этом в понедельник, 23 мая, она заявила в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«Финляндия на самом деле не была нейтральной. На протяжении многих лет мы все больше и больше интегрируемся с Западом. Большим шагом стало вступление в Евросоюз. Членство в НАТО — вполне естественный следующий шаг. <…> Так что решение продумано и хорошо подготовлено», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что о таком решении обговаривалось со всеми партиями, на всех уровнях, вплоть до муниципалитетов. Урпилайнен также напомнила, что за членство Финляндии в НАТО проголосовали 188 из 200 депутатов.

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Кроме того, по словам еврокомиссара, решение поддерживает население.

«Общее впечатление заключается в том, что вступление [в НАТО] укрепит позиции Финляндии. Важно, что Швеция тоже решила присоединиться», — указала чиновница.

Отвечая на вопрос о возможности улучшения отношений с Россией, Урпилайнен заметила, что, «возможно, в какой-то момент снова наступит время для диалога с РФ».

«Однако до этого еще далеко», — подытожила еврокомиссар.

В интервью «Известиям» советник по внешней политике финской Национально-коалиционной партии (третьей по размеру в финском парламенте) Генри Ванханен предположил, что процедура вступления Финляндии и Швеции в НАТО затянется до декабря.

22 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о серьезном и оптимистичном настрое по урегулированию разногласий с Анкарой. Министр заявил, что Финляндия сможет гарантировать Турции, что будет более тщательно отслеживать связи «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной террористической в Турции, с террористами. Однако Хаависто подчеркнул, что Финляндия не может экстрадировать в Турцию лиц, подозреваемых в связях с террористами, в обход закона.

Днем ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил членство Финляндии и Швеции в альянсе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Турция не может положительно относиться к членству Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока эти страны не продемонстрируют, что они солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, в частности по борьбе с терроризмом.

19 мая президент Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.