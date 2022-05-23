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Журналист Der Spiegel Попп призвал НАТО развязать конфликт с Эрдоганом из-за позиции по НАТО

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Североатлантический альянс (НАТО) должен «рискнуть конфликтом» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так как в вопросе присоединения к альянсу Швеции и Финляндии он руководствуется прежде всего интересами своей политики. Такое заявление сделал обозреватель Максимилиан Попп в статье для журнала Der Spiegel.

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По мнению автора, Эрдоган тянет с согласием на вступление стран в альянс для того, чтобы получить выгоды в обмен на свой положительный ответ в вопросе расширения альянса на восток.

«НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана. <…> В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент», — пишет журналист.

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Попп призвал НАТО положить конец «попыткам шантажа» со стороны главы Турции и отметил, что за 20 лет своего правления Эрдоган научился «пользоваться слабостями своих оппонентов», что и демонстрирует в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

18 мая агентство Bloomberg сообщило, что Анкара выдвинула ряд требований, за выполнение которых она готова одобрить заявки Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Среди них возвращение членства в программе поставок новейших истребителей F-35 и снятие с Турции санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.

Тогда же стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников агентства DPA, в блоке в среду планировалось обсудить поданные послами этих стран заявки на вступление в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

22 мая колумнист The Hill Сет Кропси высказал противоположную Поппу точку зрения, заявив, что президенту США Джо Байдену следует договориться с турецким коллегой и убедить его открыть Черное море для кораблей НАТО ради усиления блока. Он предложил американскому лидеру «признать требования Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО».

Правительство Швеции 16 мая приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

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