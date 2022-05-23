Депутат ЕП Колакушич призвал наложить санкции на США за участие в военных конфликтах

Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич предложил Европейкому Союзу (ЕС) ввести санкции против США и Саудовской Аравии. Выдержку из своей речи он опубликовал 22 мая в Twitter-аккаунте.

Колакушич подчеркнул, что санкции против Соединенных Штатов Америки станут действенной мерой для предотвращения геополитических конфликтов. Если бы ЕС на самом деле выступал за мир, то запретил бы поставки энергоресурсов из США. Депутат напомнил, что Америка за ближайшие десятилетия развязала больше конфликтов, чем любая другая страна. Он также выступил за введение санкций против Саудовской Аравии, напомнив, что королевство уже «несколько лет разжигает войну в Йемене».

Антироссийские санкции Колакушич назвал «невероятной ложью и лицемерием», и обратил внимание, что в первую очередь ограничения сказываются на благополучии европейцев, а не россиян, дополняет «Газета.Ru».

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21 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил последствия от ограничений, введенных ЕС против России, с действием атомной бомбы. Он заявил, что своими предложениями Брюссель провоцирует голод, рост цен и усугубление миграционного кризиса в западных странах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Дипломат выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.