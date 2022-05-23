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Spiegel предложил НАТО не идти на уступки Турции в вопросе расширения

Журналист Spiegel Попп призвал НАТО рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за позиции по НАТО
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Фото: REUTERS/SOPA Images/Thiago Prudencio
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Североатлантический альянс (НАТО) не должен позволять президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану себя шантажировать, так как в вопросе вступления Швеции и Финляндии он прежде всего руководствуется интересами собственной политики, пишет Der Spiegel.

«Если президент Турции Эрдоган и научился чему-то за свои почти 20 лет у власти, то это умению пользоваться слабостями своих оппонентов. И он снова демонстрирует это в споре о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО», — заявил автор статьи, опубликованной 19 мая, обозреватель Максимилиан Попп.

По его мнению, НАТО не стоит уступать турецкому лидеру, который ведет себя как двойной агент.

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«В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент. С одной стороны, его страна является членом НАТО, с другой, Турция заключила сделки на поставки оружия с [президентом РФ Владимиром] Путиным и пригрозила войной партнеру по НАТО Греции», — отметил он.

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