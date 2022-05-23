Корреспондент «Известий» рассказал о работе российских Су-25

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков убедился, что российские пилоты сумели завоевать абсолютное господство в небе в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Взлеты штурмовиков Су-25 проходят согласно графику, с точностью до секунды. Вылеты осуществляются и днем и ночью, при любой погоде. В зависимости от задач они отрываются от земли как по одиночке, так и парами. Имеющийся боекомплект позволяет менять вариативность атаки.

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Су-25 оснащен мощным арсеналом вооружения различного калибра и назначения: управляемые и неуправляемые ракеты — всего до 30 видов вооружения. Они обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по заданным координатам.

Самолет способен снижаться до крон деревьев, наносить удар и уходить с линии возможного ответного огня.

«Наши высоты не позволяют обнаружить цель по радиолокационным каналам. Они не видят нас», — пояснил штурман авиационной эскадрильи Сергей.

Один из Су-25 этой воздушной эскадрильи пережил сразу два прямых попадания «Стингером» в двигатель.

«Загорелся двигатель. Летчик потушил и на одном двигателе вернулся обратно», — вспоминает Сергей.

Всё дело в высокой живучести самолета. Корпус кабины выполнен из титана, имеется бронированное стекло для летчика. В случае отказа одной из бортовой систем ее продублирует другая.

Ранее, 18 мая, Ольков показал уничтожение объектов противника российским многоцелевым истребителем Су-30. Это действительно многоцелевой самолет: и истребитель, и бомбардировщик. Также успешно он справляется и с задачами дальнего перехватчика, а кроме того, может использоваться в качестве воздушного командного пункта.

11 мая российское оборонное ведомство показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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