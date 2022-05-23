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Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины

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Россия не отказывается продолжать переговоры с Украиной, однако в данный момент процесс заморожен по инициативе Киева. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил помощник президента России и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

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«Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. <…> Месяц назад мы передали украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет», — сказал Мединский в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Глава делегации подчеркнул, что для встречи на высшем уровне необходимы документы высокой степени готовности, а главы стран должны проводить встречи для достижения финальных договоренностей, а не для того, чтобы сфотографироваться.

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Мединский указал, что продолжение переговоров зависит от Украины.

«Мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подытожил политик.

Ранее в этот же день советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Киева. Он также подчеркнул, что администрация президента не планирует проводить сделок с Москвой, которые предусматривают уступку территорий.

17 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Незадолго до этого он также сообщал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений. Кроме того, как отметил министр 17 мая, переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

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