Секретарь МИД Норвегии Петерссон отверг призыв Польши делиться доходами от экспорта нефти

Секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон отрицательно ответил на предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться с Украиной частью прибыли от норвежских энергоресурсов.

Петерссон подчеркнул, что скандинавская страна направит доходы от продажи нефти и газа на решение собственных экономических проблем, в том числе на нужды последующих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд.

«Хотя в результате <спецоперации России по защите Донбасса> доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — приводит слова Петерссона портал Aftenposten.

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Дипломат подчеркнул, что страна уже оказала Украине большую поддержку, а рост цен на энергоресурсы сказался на экономике страны.

«Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем вносить еще больший вклад», — приводит слова норвежского политика «Газета.Ru».

22 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с молодежью предложил поделиться частью прибыли от норвежских нефти и газа с Украиной. Моравецкий возмутился тем, что скандинавская страна дополнительно зарабатывает €100 млн с продажи энергоресурсов из-за увеличения цен на них.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса страны Запада на постоянной основе оказывают Украине финансовую поддержку, которую та требует от них. Так, 6 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

Политика Брюсселя по поддержке киевского режима вызвала негативную реакцию в экспертных кругах. Так, 22 марта глава Luiss Алессандро Орсини заявил, что Евросоюз делает всё для того, чтобы конфликт вокруг Украины достиг высшей степени обострения.

Одним из источников финансирования Киева западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту идею воровством.

19 апреля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов. Они будут предъявлены сторонам, заморозившим российские средства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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