Прокуратура проводит проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в Королеве

Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика в бассейне фитнес-клуба в Королеве. Об этом 22 мая говорится на сайте ведомства.

В ведомстве проведут проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, поставлены прокуратурой на контроль.

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Тело четырехлетнего ребенка с признаками утопления было обнаружено 21 мая в фитнес-клубе в подмосковном Королеве. По предварительным данным, мальчик 2017 года рождения остался в бассейне без присмотра взрослых на продолжительное время и утонул.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи пытались реанимировать его, но мальчик скончался, сообщает телеканал «Звезда». Медики констатировали его смерть, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как рассказали посетители, тонущего мальчика заметили не сразу, а достал его один из гостей фитнес-центра.

СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть ребенка, отмечает телеканал «360». Следователи истребовали регулирующую документацию фитнес-клуба, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в бассейне, пишет Life.ru. Также они допросили сотрудников клуба, родителей ребенка и очевидцев.

Очевидец и клиент клуба Ольга рассказала «Известиям», что вытащил ребенка из воды другой клиент. По словам женщины, тренер даже не подошел к мальчику, а лишь указывал на табличку, в которой сказано, что ответственность за детей несут родители.