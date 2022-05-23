«Известия» показали работу артиллерии РФ в Камышевахе

Корреспондент «Известий» Денис Кулага в воскресенье, 22 мая, побывал в окрестностях поселка Камышеваха в Запорожской области, где по позициям противника работает российская артиллерия.

На третьей линии большая концентрация артиллерии боевиков Украины. Передний край подавляют российские танки и БТР.

Свои позиции украинская артиллерия выдает российским беспилотникам во время ответного огня. Воздушная разведка быстро фиксирует огневые точки и передает координаты российским артиллерийским расчетам. Это бывший промышленный склад, переоборудованный украинскими военными.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) фиксируют точные попадания. Украинские боевики выбегают из укрытия, но прятаться некуда, поскольку местность уже хорошо пристрелена.

«Ведя огонь на фугасном действии можно уничтожать опорные пункты, перекрытые щели противника, ну и при прямых попаданиях по вооружению, соответственно, никаких шансов у него нет», — поясняет российский артиллерист.

После того, как огневые точки удалось подавить, морская пехота тут же выдвинулась вглубь рубежей Камышевахи. На пути к главной цели — городу Лисичанску, где укрывается крупная группировка ВСУ, осталось лишь два крупных населенных пункта Камышеваха и Золотое, штурмы которых не прекращаются.

Ранее, 21 мая, военкор «Известий» показал кадры штурма окраин Камышевахи морской пехотой РФ. Один из военнослужащих рассказал, что сейчас цель его подразделения — блокировать противника в поселке. Работают они совместно с артиллерией и авиацией.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры зачистки поселка Камышеваха. Бойцы выбили украинских боевиков из школьного здания поселка.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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