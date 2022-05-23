Депутат ЕП Колакушич призвал ввести санкции против США за участие в военных конфликтах

Ввод санкций против США — это действенная мера для предотвращения конфликтов в геополитическом пространстве. Об этом 22 мая заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Хорватии Мислав Колакушич. Выдержка из его речи была опубликована в тот же день в его Twitter-аккаунте.

Депутат отметил, что в том случае, если бы Евросоюз действительно боролся за мир, ему стоило бы запретить нефть и газ из США, так как эта страна развязала большее количество вооруженных конфликтов, чем любая страна в мире, за ближайшие десятилетия. Также он высказался в поддержку введения подобных мер против Саудовской Аравии, мотивировав это тем, что королевство «несколько лет разжигает войну в Йемене».

Антироссийские санкции Колакушич назвал «невероятной ложью и лицемерием», а также обратил внимание на то, что в первую очередь эти ограничения бьют по благополучию европейцев, а не россиян, дополняет «Газета.Ru».

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21 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил последствия от ограничений, введенных Евросоюзом против России, с действием атомной бомбы. Он считает, что Брюссель своими предложениями провоцирует голод, рост цен и усугубление миграционного кризиса в западных странах.

В тот же день аналитик Джош Оуэнс признал, что российская экономика оказалась устойчива к санкциям Запада и не «встала на колени» перед ними. Причинами устойчивости российской экономики, по его мнению, стали уникальное положение РФ как экспортера энергоносителей и ключевых продуктов питания, а также высокие цены на нефть и газ.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Дипломат выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

4 мая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о том, что многие западные страны не устраивают антироссийские санкции. Необходимость в экономических связях с Россией делает перспективу отмены ограничений возможной уже в ближайшие несколько лет, считает эксперт.

В тот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что считает невыгодным введение Евросоюзом более суровых санкций к нефтегазовому сектору России, в частности к перевозкам нефтепродуктов. Европейцы уже заметили собственные потери от антироссийских рестрикций, а потому заговорили о возможности запуска российского газопровода «Северный поток – 2», напомнил Тимофеев.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.