Секретарь МИД Норвегии Петерссон отверг призыв Польши делиться доходами от экспорта нефти

Норвегия будет направлять доходы от продажи энергоресурсов на решение проблем собственной национальной экономики, в том числе на нужды последующих поколений и в Глобальный государственный пенсионный фонд. Соответствующее заявление сделал 22 мая государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

«Хотя в результате <спецоперации России по защите Донбасса> доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», — приводит слова норвежского политика портал Aftenposten.

Как указал Петерссон, увеличение цен и повышение стоимости топлива и электричества сказались на экономике Норвегии. Он также подчеркнул, что страна уже оказала Украине большую поддержку. Также он высказался за сохранение подобной риторики и в дальнейшем.

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«Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы будем вносить еще больший вклад», — приводит обещание госсекретаря «Газета.Ru».

Таким образом Петерссон отреагировал на поступившее от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время встречи с молодежью предложение поделиться частью прибыли от норвежских нефти и газа с Украиной. Моравецкий возмутился тем фактом, что скандинавская страна дополнительно зарабатывает €100 млн с продажи энергоресурсов из-за увеличения цен на них.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса страны Запада оказывают Украине финансовую поддержку на постоянной основе, которую та требует от них. Так, 6 мая Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения спецоперации в Донбассе ЕК предоставила Украине только финансовой помощи на общую сумму €4 млрд.

Политика Брюсселя по поддержке киевского режима вызвала негативную реакцию в экспертных кругах. Так, 22 марта глава LUISS Алессандро Орсини заявил, что Евросоюз делает все для того, чтобы конфликт вокруг Украины достиг высшей степени обострения.

При этом одним из источников финансирования Киева украинские и западные политики предлагают сделать замороженные российские активы. Например, 9 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки».

19 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал меры стран Запада по аресту имущества РФ и ее граждан за рубежом, сказав, что западные страны заняли линию по «фактическому воровству российских активов».

29 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые. 19 апреля она также сообщила, что власти РФ готовят иски для возврата международных резервов. Они будут предъявлены сторонам, заморозившим российские средства.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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