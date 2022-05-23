Стратегией Запада является запрет президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он охарактеризовал переговорный процесс как фикцию со стороны Киева.

«И не стоит делать вид, что они [переговоры с РФ] могут дать результаты. Во всяком случае пока обстановка качественно не изменится», — говорится в тексте опубликованного в Telegram-канале политика сообщения.

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Тем же днем, 22 мая, глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом страны Владимиром Путиным. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Однако 4 мая официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рекомендовала Украине и другим странам Запада признать сложившиеся территориальные реалии относительно статуса российского Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Она отметила: потеря Киевом своих территорий произошла на почве политики властей в отношении жителей регионов — аналогичного мнения придерживается вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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