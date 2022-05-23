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FT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием России

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Саудовская Аравия хочет проработать соглашение с ОПЕК+, в котором будет участвовать Россия, подчеркивая тем самым роль РФ в организации. Об этом сообщила газета Financial Times 22 мая

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Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд рассказал изданию, что саудиты надеются «выработать соглашение с ОПЕК+.. в которое входит Россия». Так он акцентировал внимание на том, что «мир должен уважать ценность» объединения стран — производителей нефти.

Принц также добавил, что обсуждать конкретные положения нового договора рано из-за неопределенности на рынке. При этом он подтвердил готовность стран ОПЕК+ увеличивать производство в том случае, если на нефть будет спрос, дополняет «Газета.Ru».

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«При том хаосе, который вы видите сейчас, слишком несвоевременно пытаться точно сформулировать [соглашение]. Однако мы все знаем, что мы сделали достаточно для того, чтобы на данный момент иметь преимущество и смысл работать коллективно», — сказал принц Аль Сауд.

ОПЕК+ следует соглашению, заключенному в 2020 году, по которому члены блока каждый месяц наращивают общую добычу нефти на 430 тыс. баррелей в день. Это соглашение действует до конца 2022 года.

4 мая генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо рассказал, что Россия поставляет нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки. Заменить этот объем из-за отсутствия в мире свободных мощностей невозможно, подчеркнул он.

18 апреля президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили продолжение координации в ОПЕК+, а также в рамках Форума стран — экспортеров газа.

12 апреля генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с официальными представителями Евросоюза рассказал, что практически невозможно заменить экспорт российской нефти в страны ЕС. По его словам, на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

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