В США Байдену предложили пойти на уступки Эрдогану ради усиления НАТО

Президенту США Джо Байдену следует договориться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и убедить его открыть Черное море для кораблей НАТО ради усиления блока, уверен колумнист The Hill Сет Кропси.

«Президент Байден должен действовать быстро, признать требования Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию, чтобы укрепить долгосрочные позиции НАТО. Его ответ должен включать уступки и стимулы: Эрдоган получит желаемые западные военные технологии, а взамен предоставит военным кораблям НАТО доступ в Черное море», — написал он в статье в воскресенье, 22 мая.

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