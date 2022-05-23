Старейшая актриса «Ленкома» Валентина Дугина скончалась на 86-м году жизни

Старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» умерла в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом в воскресенье, 22 мая сообщила пресс-служба театра в соцсети в «ВКонтакте».

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Валентина Николаевна работала в театре «Ленком» с 1962 года. В числе ее выступлений — роли в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», в постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других. Последней ролью в театре для актрисы стала Берта в спектакле «Поминальная молитва».