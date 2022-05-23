Евродепутат от Хорватии Колакушич предложил ЕС ввести санкции против США

Введение ограничений в отношении США — это рабочий способ предотвращения столкновений в геополитическом пространстве. Такое заявление 22 мая в своем аккануте Twitter сделал депутат Европарламента (ЕП) от Хорватии Мислав Колакушич.

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — привел Колакушич выдержку из своей речи в ЕП.

Политик считает, что санкции против России — это «невероятные ложь и лицемерие», вредящие в первую очередь не России, а гражданам Евросоюза, дополняет «Газета.Ru».

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21 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил последствия от ограничений, введенных Евросоюзом против России, с действием атомной бомбы. Он считает, что Брюссель своими предложениями провоцирует голод, рост цен и усугубление миграционного кризиса в западных странах.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Дипломат выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

4 мая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о том, что многие западные страны не устраивают антироссийские санкции. Необходимость в экономических связях с Россией делает перспективу отмены ограничений возможной уже в ближайшие несколько лет, считает эксперт.

В тот же день ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что считает невыгодным введение Евросоюзом более суровых санкций к нефтегазовому сектору России, в частности, к перевозкам нефтепродуктов. Европейцы уже заметили собственные потери от антироссийских рестрикций, а потому заговорили о возможности запуска российского газопровода «Северный поток – 2», напомнил Тимофеев.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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