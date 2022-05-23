Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины

Замораживание переговоров с Россией — это инициатива Украины, заявил 22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала ОНТ.

«Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал [президент России] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности», — поделился он.

Он акцентировал внимание на том, что лидеры стран должны проводить встречи для встречаться для достижения конкретного результата — достижения финальных договоренностей — а не для того, чтобы сфотографироваться. Он также объяснил, что Россия передала проект договора, в котором ряд позиций уже был согласован, еще месяц назад.

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«Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. <...> Мяч на их стороне полностью. Мы со своей стороны к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины», — подытожил политик.

17 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. По его словам, ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня. Незадолго до этого он также сообщал, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

18 апреля экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе заявил «Известиям», что угрозы президента Украины отказаться от переговоров с Россией бессмысленны и демонстрируют то, что украинской стороне они не нужны.

О том, что переговоры России и Украины идут непросто, заявлял также в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров. Он указал на то, что новый проект соглашений Киева, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений. Кроме того, как отметил министр 17 мая, переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.