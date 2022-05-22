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Корреспондент «Известий» рассказал о налаживании связи в ЛНР сотрудниками Росгвардии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специалисты Росгвардии налаживают связь в Луганской Народной Республике. Для российских подразделений сейчас очень важно поддерживать коммуникацию, о чем рассказал с места событий корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Росгвардейцы перемещаются по территории республики параллельно налаживая связь высокого качества, с помощью которой, в том числе, можно организовывать видеоконференции с множеством участников из разных мест. Эту работу выполняют несколько машин. Квалифицированные специалисты могут развернуть сложную мобильную станцию даже под огнем и обеспечить связь по защищенным линиям.

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«Работа важна. Сами понимаете, что в разных условиях приходится выполнять задачи, в том числе и с риском. В тактическом звене мы используем командно-штабные машины. Для работы на переднем крае они все на бронебазе. Это либо «Тигр», либо БТР. И в радиосетях соответствующих командиров у нас есть радиосвязь, как в засекреченном сегменте, так и в режиме технического маскирования», — рассказал начальник связи группировки Росгвардии.

Среди задач специалистов и подавление сигналов противника, чтобы он не смог корректировать действия между подразделениями. Это делается с помощью спецсредств, установленных на беспилотниках. Они могут лишить связи целый район.

Связисты также отслеживают телефонные звонки в зоне проведения спецоперации. Так определяется местонахождение боевиков, в том числе иностранных наемников.

«Зачастую это все страны Европы, а также США — Голландия, Штаты, больше всего, конечно, Польша. И мы можем определить тип устройства, его номер, а также принадлежность SIM-карты», — рассказал командир подразделения БПЛА Росгвардии.

Собранные данные передаются артиллеристам, которые работают по позициям противника. Разведчики с воздуха фиксируют попадания и корректируют огонь в режиме реального времени.

Ранее, 22 мая, военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал, как происходит работа профессиональных саперов на освобожденном от боевиков комбинате «Азовсталь». Полное разминирование территории займет еще около двух недель.

20 мая удостоенные званий Героев России и медалей «Золотая звезда» офицеры Росгвардии полковник Александр Белоглазов и полковник полиции Андрей Фроленков раскрыли «Известиям» подробности проведенной спецоперации, за которую отметили высокой наградой. По словам полковника Белоглазова, он не думал о том, насколько сложная и опасная стоит перед ним задача, когда поступил приказ о ее выполнении от командования.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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