Жители Рубежного показали очередные попытки радикалов уничтожить город

Жители Рубежного Луганской Народной Республики (ЛНР) всё еще живут под обстрелами со стороны украинских боевиков. Они считают, что националисты пытаются уничтожить местное население, о чем рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину в воскресенье, 22 мая.

Жители Рубежного собирают осколки от прилетевших на их территорию украинских снарядов. А в воронках от них продолжают хоронить людей. В одной из них на днях похоронили пожилую женщину. Части снаряда, который вчера упал возле жилого дома, не похож на предыдущие, говорят в городе.

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«Вчера они пытались нас уничтожить какой-то штукой импортной. Мы около дерева собирали хворост. Через пять минут прилетела такая штука, которая взорвалась. Эти осколки ни на что не похожи. Характер стали, характер осколков показывает, что это чистый импорт. Даже насечки, вот... Взрыв был очень сильный. Если бы минут 15... мы просто успели в подъезд забежать, а так... Ребенка бы убило, нас всех. Они нас просто пытаются уничтожить всеми силами», — рассказал местный житель, специально собравший осколки украинского снаряда.

Один из снарядов прилетел прямо квартиру многоэтажки, разрушив стену. Жительница дома дрожащим голосом рассказала, как едва успела выбежать из квартиры на площадку и встать там, где учили солдаты.

«Я только успела забежать в квартиру, посмотреть, может там горит всё, хоть успею быстро потушить. Смотрю — там вода, а потом уже вижу, эта штука лежит», — показала женщина осколки одного из двух снарядов, разрушивших ее квартиру.

В этот же день жители Рубежного рассказали «Известиям», как националисты со стороны Приволья с помощью дронов корректируют огонь, после чего стреляют из «Градов». За небольшой период украинские боевики нанесли порядка 15 ударов. Парящий в небе беспилотник пытаются сбить с земли. Как рассказал один из защитников Донбасса с позывным Док, националисты корректируют огонь, ориентируясь на скопления людей.

Российские войска зачищают от украинских националистов поселок Камышеваха — многие радикалы засели в частных домах и административных зданиях. В субботу, 21 мая, военкор «Известий» Алексей Полторанин показал, как чеченским бойцам полка специального назначения удалось зачистить здание школы в Камышевахе. После освобождения поселения бойцы подразделения двинутся на Лисичанск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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