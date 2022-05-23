Прикрывавший раненых сослуживцев солдат РФ уничтожил трех боевиков

Минобороны в понедельник, 23 мая, рассказало о героизме и новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, группа российских военнослужащих под руководством старшины Андрея Бутолина обнаружила вражескую диверсионную группу недалеко от одного из освобожденных населенных пунктов. Старшина принял решение об атаке, в результате которой было уничтожено до 15 националистов, а также единица военной техники. Лишившись возможности отступления, два диверсанта сдались в плен и в ходе допроса раскрыли местоположение артиллерийских подразделений противника.

Рядовой Игорь Краснюк, действуя в составе батальонно-тактической группы мотострелков, выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских националистов из населенного пункта. Боевая машина, в которой находился Игорь, попала под встречный огонь противника и была подбита выстрелом из гранатомета. Выбравшись из машины, Краснюк под шквальным огнем помог двоим своим товарищам эвакуироваться, а потом оказал им первую медицинскую помощь. До прихода подкрепления он прикрывал раненных сослуживцев и уничтожил трех националистов, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков.

Реклама

Зенитная ракетная батарея капитана Алексей Александрова обнаружила три воздушных объекта националистов, которые пытались атаковать позиции российских войск. Благодаря его грамотным и умелым действиям удалось уничтожить все обнаруженные цели, в том числе два беспилотных летательных аппарата типа «Байрактар ТБ2». В течение недели противник, желая вытеснить наши войска с занимаемых позиций, неоднократно предпринимал попытки поразить объекты российской группировки войск, прикрываемые батареей под руководством капитана Александрова. В ходе отражения налетов было ликвидировано семь Байрактаров-ТБ-2, три ударных штурмовика и четыре фронтовых бомбардировщика.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило о проявленном мужестве майора Артема Хлыновского, который под обстрелом противника участвовал в наведении переправы через реку. Офицер спас жизнь раненому командиру батальона и взял командование на себя. Вскоре Артем также получил ранение и был контужен, а минометный снаряд повредил уже возведенную переправу. Однако майор продолжил руководить подчиненными, и переправа была восстановлена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».