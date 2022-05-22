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Депутат ЕП назвал санкции против США верным решением конфликтов

Депутат ЕП Колакушич призвал ввести санкции против США за участие в военных конфликтах
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Введение санкционных мер в отношении Соединенных Штатов Америки является действенным способом предотвратить конфликты в геополитическим пространстве. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил депутат от Хорватии в Европарламенте (ЕП) Мислав Колакушич.

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Аналогичную меру политик призвал ввести в отношении Саудовской Аравии.

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — приводится выдержка из его речи в ходе выступления на одном из заседаний Европарламента на странице политика в Twitter.

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По словам Колакушича, антироссийские санкции не способствуют решению кризиса вокруг Украины, являясь «невероятной ложью» и «лицемерием». Он подчеркнул, что первыми от разрыва экономических связей с РФ страдают европейцы.

21 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал последствия от некоторых антироссийских санкций сравнимыми с действием атомной бомбы. По его мнению, некоторые предложения Брюсселя могут привести к росту цен, голоду и появлению в западных странах еще большего числа мигрантов.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Дипломат выразил удивление «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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