Саудовская Аравия будет разрабатывать новое соглашение с ОПЕК+ при участии РФ

Саудовская Аравия намерена разработать соглашение с ОПЕК+ при участии России. Тем самым королевство подчеркивает роль РФ в организации, пишет Financial Times в воскресенье, 22 мая.

Как заявил изданию министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, Эр-Рияд надеется «выработать соглашение с ОПЕК+… в которое входит Россия», подчеркивая, что «мир должен уважать ценность» альянса стран — производителей нефти.

Министр энергетики королевства добавил, что еще слишком рано говорить о содержании нового соглашения, учитывая неопределенность на рынке, однако высказался о намерении ОПЕК+ увеличить производство, «если будет спрос».

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«При том хаосе, который вы видите сейчас, слишком несвоевременно пытаться точно сформулировать [соглашение]. Однако мы все знаем, что мы сделали достаточно для того, чтобы на данный момент иметь преимущество и смысл работать коллективно», — сказал принц Аль Сауд.

ОПЕК+ придерживается соглашения на 2020 год, в соответствии с которым члены альянса ежемесячно увеличивают общую добычу на 430 тыс. баррелей в день. Это соглашение, заключенное в конце 2016 года, действует до конца текущего года

4 мая генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо заявил, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки. Свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы, в мире нет.

Ранее, в апреле, генсек ОПЕК указывал на то, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены. Он подчеркивал, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.