Бельгия ввела обязательный карантин для заразившихся оспой обезьян

В Бельгии вводится 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Страна стала первой в мире, пошедшей на такие меры, о чем сообщает газета La Libre Belgique.

Столь долгий срок объясняется высоким инкубационным периодом заболевания.

Трехнедельный карантин не распространяется на контактировавших с больными, но им необходимо следить за своим состоянием .

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Как отмечает издание, решение было принято бельгийской группой оценки рисков после того, как в королевстве выявили три случая оспы обезьян, уточняется в публикации от 20 мая.

22 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получила информацию о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян из 12 неэндемичных государств — участников организации. Кроме того, 28 случаев заболевания пока расследуются.

В России на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания, отметили в Роспотребнадзоре 19 мая. Отсутствие случаев заражения в РФ 21 мая подтвердил и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

20 мая ВОЗ заявила о планах провести экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Примечательно, что мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Кроме того, в пятницу сообщалось о 23 новых положительных ПЦР-тестах в Испании, которые показали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян, всего там болеют как минимум 30 человек. Один случай подтвердился в ФРГ, в Австралии у первого, предположительно заболевшего, человека точный диагноз пока устанавливается, а в штате Массачусетс США первого заболевшего госпитализировали, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Помимо этого случаи заражения людей выявлены в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Канаде, Нидерландах, Швейцарии.

19 мая Роспотребнадзор отметил, что риск завоза инфекции в РФ оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Также в ведомстве упомянули о прививке против классической оспы в качестве защиты.